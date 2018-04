Liebe Leser,

bei der Deutschen Bank-Aktie ist eine durchaus interessante Entwicklung zu erkennen. Nachdem hier seit einiger Zeit ein deutlicher Abwärtstrend zu beobachten war, könnte sich jetzt eine gute Einstiegsgelegenheit bieten. Anleger würden so an einem möglichen Turnaround partizipieren. Der Kurs verzeichnete in den letzten Tagen eher eine Seitwärtsbewegung. Doch heute notiert die Aktie bereits deutlich im Plus.

Aktuelle Einschätzungen zum Unternehmen: Sind Kaufsignale vorhanden? ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...