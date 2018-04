Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . In Kürze kommt die grosse weite Welt nach Wien. Und zwar via 4Gamechangers - Festival von Puls 4, auf das wir uns ebenfalls gerade massiv vorbereiten, wir haben dort eine sehr alternative Roadshow (bereits 2 ATX-Unternehmen fix, kein Publikumsevent) und stellen auch den Börse Social Network Club vor bzw. bringen das Börse Social Magazine unters Volk. Für dieses Heimspiel in Wien lasse ich heuer auch die Messe Stuttgart aus, die direkt davor stattfindet, beides ist mir zu heftig. Und das 4Gamechangers-Festival ist ja überhaupt was für mich: Niemand geringerer als Iron Maiden Sänger Bruce Dickinson wird die Geschichte eröffnen, dies im Duo mit Puls4-Chef Markus Breitenecker....

