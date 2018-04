=== *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Februar saisonbereinigt PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 09:30 IT/EZB-Direktor Coeure, Rede beim Forum von The European House - Ambrosetti, Cernobbio 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten März Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +178.000 gg Vm zuvor: +313.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,0% zuvor: 4,1% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,15% gg Vm *** 19:30 US/Fed-Chairman Powell, Rede zum Konjunkturausblick beim Economic Club of Chicago - EU/Ratingüberprüfung für Bulgarien (Moody's), Frankreich (S&P), Spanien (DBRS) - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Schanghai geschlossen ===

