Der GBP/USD baute seine Abwärtsbewegung von der 1,4100 aus und so erreichte das Paar in der vergangenen Stunde sein neues 2-Wochentief, um sich anschließend etwas zu erholen. Am Donnerstag geriet das britische Pfund erneut unter Verkaufsdruck, da der Markit Dienstleistung PMI im März mit 51,7 ein miserables Ergebnis ablieferte. Hinzu kam noch der leichte ...

