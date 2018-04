Anant Patel, Spezialist der Zahlungsverkehrsbranche, wird Vice President und Managing Director of Europe bei Wex, um das Wachstum in der Region voranzutreiben

WEX Inc (NYSE: WEX) hat heute im Zuge der Ausweitung der regionalen Aktivitäten in Europa die Berufung einer neuen Führungskraft bekanntgegeben. Anant Patel, ein erfahrener Fachmann der Zahlungsverkehrsbranche, wird neuer Managing Director of Europe bei WEX London.

"Anant bringt mehr als 17 Jahre Erfahrung als Führungskraft im Zahlungsverkehr in unser in London ansässiges europäisches WEX-Team ein", sagte Jay Dearborn, President, Corporate Payments bei WEX. "Wir sind zuversichtlich, dass seine Expertise unsere internationalen Bemühungen verstärken und den Fokus auf das Wachstum auf unseren Schlüsselmarkt Europa setzen wird."

In seiner neuen Position bei WEX wird Patel sein Wissen und seine Erfahrung im Bereich der kartenbasierten Produkte nutzen, um das Geschäft in der europäischen Region weiter auszubauen. Vor seinem Wechsel zu WEX war Patel als Managing Director of Europe, Middle East Africa bei First Performance Global tätig.

"Ich freue mich über die Aufgabe bei WEX, ein Unternehmen, das als äußerst innovativer Akteur in der Zahlungsverkehrsbranche bekannt ist", sagte Patel. "Das Unternehmen verzeichnet ein starkes Wachstum in der Region und erschließt erfolgreich neue Märkte wie Deutschland und Frankreich. Daher ist es spannend, an dieser Expansion teilzuhaben."

WEX hat zudem Clare Murphy zum European Director of Sales bestellt. Murphy war vorher bei Travelport tätig und berichtet an Patel. Sie wird sich darauf konzentrieren, den Vertrieb in ganz Europa zu forcieren und die Kunden bei der Optimierung der Lieferantenzahlungen zu unterstützen, um spürbare Geschäftsvorteile zu erzielen.

"Ich bin in einer spannenden Zeit zu WEX gewechselt, die von einem starken Wachstum sowie Innovationen im Zahlungsverkehrssektor geprägt ist. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um zum Ausbau der Wettbewerbsposition von WEX in Europa beizutragen", so Murphy.

Über WEX Inc.

WEX Inc. (NYSE: WEX) ist ein führender Anbieter von Zahlungslösungen für den geschäftlichen Bereich. Von seinen Anfängen im Jahr 1983 im Bereich der Zahlung via Flottenkarte hat WEX seine Geschäftstätigkeit ausgeweitet und ist zu einem Multi-Channel-Anbieter von Zahlungslösungen für den Geschäftsbereich geworden, die für mehr als 11 Millionen Fahrzeuge genutzt werden und vielen Branchen ein Höchstmaß an Zahlungssicherheit und Kontrolle bieten. Durch seine weltumspannende Geschäftstätigkeit mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Australien, Neuseeland, Brasilien, Großbritannien, Italien, Frankreich, Deutschland, Norwegen und Singapur bedient WEX einen internationalen Stamm von Kunden und Partnern. WEX und seine Tochtergesellschaften beschäftigen mehr als 3.300 Mitarbeiter. Das Unternehmen ging 2005 an die Börse und ist an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol "WEX" notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.wexinc.com und folgen Sie WEX auf Twitter @WEXIncNews.

