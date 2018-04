Rom - Bei den Regierungsgesprächen in Italien hat sich der Chef der rechtspopulistischen Lega, Matteo Salvini, bereit für eine Koalition mit der europakritischen Fünf-Sterne-Bewegung gezeigt. Eine neue Regierung schliesse das Mitte-Rechts-Bündnis sowie die Fünf Sterne ein, alles andere seien "vorübergehende oder behelfsmässige Lösungen", sagte Salvini am Donnerstag nach den Beratungen bei Staatspräsident Sergio Mattarella in Rom. "Wir machen alles, um eine Regierung zu bilden, die fünf Jahre hält."

Da es bei der Wahl vor einem Monat keinen klaren Sieger gab, muss Präsident Mattarella nun eine Lösung für die Krise finden. Mit einem Durchbruch wurde am Donnerstag nicht gerechnet. Zwischen der Lega und den Fünf Sternen steht vor allem einer: Silvio Berlusconi.

Das Mitte-Rechts-Bündnis um Salvini und die Forza Italia von Ex-Ministerpräsident Berlusconi war mit 37 Prozent stärkste Allianz geworden. Stärkste Einzelkraft wurde mit knapp 33 Prozent aber die Fünf-Sterne-Partei von Luigi Di Maio. Beiden fehlt allerdings ...

