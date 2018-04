Der Dow Jones startete gestern mit einem Minus von über 1,5 Prozent in den Tag. Im Laufe des Handels wurde das Minus aber immer geringer, bis es schließlich ins Plus drehte und knapp ein Prozent stärker aus dem Handel ging. Wie er heute erwartet wird, erfahren Sie hier von Marco Uome. Außerdem gibt Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.