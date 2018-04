Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, konnte weiter an Wert zulegen und sein Tageshoch bei 90,40 bilden. L. Kudlow, Berater der Trump Regierung, ist zuversichtlich, dass es zwischen den USA und China zu einer Einigung kommen wird, was den Index scheinbar gefiel und so eine zusätzlich positive ...

