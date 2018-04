Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Stuttgart (pts055/05.04.2018/15:30) - Mit Top-Ranking-Ergebnissen stellt die ISM Stuttgart die Weichen für die Zukunft! Erst kürzlich wurde der jüngste Standort der International School of Management (ISM) im CHE-Ranking 2017 zur besten privaten Wirtschaftshochschule in Baden-Württemberg gekürt. Ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann: Daher platziert sich die ISM direkt am Stuttgarter Hauptbahnhof mit einem riesigen Banner inklusive CHE-Auszeichnung. Zu sehen ist die Werbekampagne vom 4. April bis zum 2. Mai 2018. Auf insgesamt zwei Flächen wurde die ISM-Grafik am Stuttgarter Hauptbahnhof montiert - teilweise mit Fenstern, um den Blick auf die Baustelle von Stuttgart 21 zu ermöglichen: "Als Hochschule hat die ISM den Anspruch, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und am Puls der Zeit zu bleiben. Der Stuttgarter Hauptbahnhof, der selbst in ein Zukunftsprojekt involviert ist, ist daher der ideale Ort für die Banneraktion", so Campusleiterin Prof. Dr. Cornelia Hattula. Für die erst im Jahr 2016 gegründete ISM Stuttgart ist die erstklassige Bewertung des CHE (Centrum für Hochschulentwicklung) eine besondere Ehre. In kürzester Zeit ist es dem Campus damit gelungen, sich in der baden-württembergischen Hochschullandschaft zu etablieren. "Auch in Zukunft möchten wir die Qualität der Lehre an der ISM Stuttgart kontinuierlich verbessern. Das CHE-Ranking bestätigt hierbei, dass wir auf einem sehr guten Weg sind", so Prof. Dr. Hattula. Weitere Top-Bewertungen, wie das aktuelle Ranking der WirtschaftsWoche, bestätigen die positive Entwicklung. Auf Nachfrage stellt die ISM gerne Interviewpartner zur Verfügung. Interessierte können gerne eine kurze E-Mail an presse@ism.de senden. Hintergrund: Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle. Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln und Stuttgart. An der staatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sich durch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemester und -module an einer der über 175 Partneruniversitäten der ISM. (Ende) Aussender: ISM International School of Management Ansprechpartner: Maxie Strate Tel.: +49 231-975139-31 E-Mail: presse@ism.de Website: www.ism.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180405055

