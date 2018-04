Fair Value REIT-AG: Mitteilung über Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG DGAP Stimmrechtsmitteilung: Fair Value REIT-AG Fair Value REIT-AG: Mitteilung über Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG 05.04.2018 / 16:00 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Fair Value REIT-AG: Mitteilung über Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG Herr Ferry Wecken hat der Fair Value REIT-AG am 05. März 2018 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil am 28. Februar 2018 die Schwelle von 75 % infolge der Erlangung der gesicherten Hauptversammlungsmehrheit bei der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG überschritten hat. Im Zusammenhang mit dieser Mitteilung hat Herr Ferry Wecken der Fair Value REIT-AG am 04. April 2018 gemäß § 43 Abs. 1 WpHG Folgendes mitgeteilt: 1. Die Investition dient der Umsetzung strategischer Ziele. 2. Es ist nicht beabsichtigt, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an der Fair Value Reit-AG durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. 3. Es wird angestrebt, Einfluss auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der Fair Value REIT-AG zu nehmen. 4. Eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Fair Value REIT-AG, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, wird nicht angestrebt. 5. Der Erwerb der Stimmrechte erfolgte ausschließlich aufgrund der Zurechnung der von acht Tochtergesellschaften der DEMIRE Deutsche Mittelstand AG gehaltenen Stimmrechte gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 WpHG und wurde daher weder mit Eigen- noch mit Fremdmitteln finanziert. 05.04.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Fair Value REIT-AG Würmstraße 13a 82166 Gräfelfing Deutschland Internet: www.fvreit.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 671821 05.04.2018

ISIN DE000A0MW975

AXC0177 2018-04-05/16:01