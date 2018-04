Jürgen Gerdes (53), bisher Vorstand Post - eCommerce - Parcel bei Deutsche Post DHL, übernimmt mit sofortiger Wirkung die Leitung des neuen Vorstandsressorts Corporate Incubations. Der Konzern will sich mit dem neu geschaffenen Ressort besser auf Entwicklungen in den Themenfeldern Customer Experience, Logistik und Automatisierung einstellen. Bis zur Berufung eines Nachfolgers soll der Vorstandsvorsitzende von Deutsche Post DHL Group, Frank Appel, die Division Post - eCommerce - Parcel in Personalunion führen.

Mit der Einrichtung ...

