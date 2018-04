Stockholm - Witold Bahrke, Senior Makrostratege bei Nordea Asset Management, kommentiert: Chinas Auge-um-Auge-Vergeltungsmaßnahmen hätten die Märkte eindeutig überrascht. Schließlich scheine in einem quid-pro-quo-Prozess für China doch am meisten auf dem Spiel zu stehen. Am wahrscheinlichsten sei es wohl, dass sowohl China als auch die USA einen langwierigen Verhandlungsprozess einleiten würden.

