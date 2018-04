Wien - Die Goldpreisentwicklung (ausgedrückt in USD) (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) orientierte sich in den letzten Monaten fast ausschließlich an der Entwicklung des USD-Wertes (gemessen z.B. an der Entwicklung von EUR/USD), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Den vollständigen Artikel lesen ...