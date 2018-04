In China dürfte dabei erneut mehr als die Hälfte der neu installierten Photovoltaik-Anlagen entstehen. Besonders für das vierte Quartal des Jahres sind die Analysten optimistisch und erwarten allein in den drei Monaten einen Rekordzubau von 34 Gigawatt Photovoltaik-Leistung.Die Analysten von IHS Markit gehen auch in diesem Jahr von einem weiteren Wachstum der Photovoltaik-Nachfrage aus. Global erwarten sie einen Zubau von 113 Gigawatt, wie sie am Donnerstag in ihrem Bericht "PV Installations Tracker" veröffentlichten. Dies sei ein Wachstum um 19 Prozent gegenüber 2017 und damit annährend die gleiche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...