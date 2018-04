Zum Handelsauftakt setzte der Dow Jones seinen Erholungskurs vom Mittwoch fort. Die Anleger schütteln wohl die Angst vor einem Handelskrieg ab.

Auch in New York sorgen die versöhnlichen Signale zum Handelsstreit aus Peking und Washington für Erleichterung. Zum Handelsauftakt zog der Dow Jones um 0,5 Prozent auf 24.389 Punkte an und setzte damit den Erholungskurs vom Mittwoch fort. Der S&P500 und der Nasdaq-Composite legten 0,5 und 0,8 Prozent auf 2658 und 7095 Zähler zu. "Die Anleger schütteln zumindest ...

