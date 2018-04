Während die Investitionen in grüne Energien weltweit zunehmen, fließt weniger Geld nach Europa. Deutschland bleibt hinter den eigenen Zielen zurück.

Es scheint wie eine verkehrte Welt: Auf einmal sind Länder wie China, Indien oder Südafrika Vorreiter in Sachen Energiewende - und die einstigen Pioniere wie England, Deutschland und der Rest Europas fallen auf die hinteren Plätze zurück.

Weltweit boomen erneuerbare Energien. Fast 300 Milliarden Dollar fließen laut einer jährlich erstellten Studie der Frankfurt School of Finance in Forschung, Produktion und Ausbau von Sonne-, Wind- und Wasserkraft.

Noch nie kam so viel Leistung innerhalb von einem Jahr dazu. Mittlerweile decken grüne Energiequellen zwölf Prozent des weltweiten Stromverbrauchs. Photovoltaik nimmt dabei den mit Abstand größten Raum ein: Fast 40 Prozent der produzierten Leistung stammt aus Solaranlagen.

Großer Profiteur ist China. Die Hälfte aller weltweit investierten Gelder, also rund 126 Milliarden Dollar, fließen in die Volksrepublik Aber auch Indien, Südamerika und Afrika verzeichnen einen rasanten Zufluss an Geldern. Der große Verlierer hingegen ist Europa - und hier vor allem Deutschland. Hier sind die Investitionen innerhalb eines Jahres um mehr als ein Drittel eingebrochen.

Die fallenden Herstellungskosten für grünen Strom und rund um den Globus gekappte Förderungen sind laut Ulf Moslener, Professor für die Finanzierung erneuerbarer Energien an der Frankfurt School of Finance, aber nicht der einzige Grund für die gesunkenen Investitionen in Europa. Auch die Umstellung "weg von vorab garantierten Abnahmepreisen für den Strom, hin zum Ausschreibungsverfahren" habe dazu geführt, dass Investoren zunächst abwartend auf die Situation schauen.

Die erfolgsverwöhnten Anbieter müssen sich auf einmal im Wettbewerb um die Höhe der Vergütungen streiten. Der Konkurrenzkampf ist unerbittlich, der Preisdruck enorm.

Nach Jahren des Wachstums und der Rekordergebnisse steuert die Erneuerbaren-Branche in Europa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...