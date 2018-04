Bis Mitte März 2018 bereits 88 Neuaussteller aus 19 Ländern für die Formnext 2018 angemeldet. Dies lässt sich als Indikator für die Branche interpretieren. So suchen Unternehmen immer stärker nach lohnenswerten Anwendungen und Geschäftsmöglichkeiten. "Die AM-Branche und die formnext als ihre Leitmesse sind erwachsen geworden und in der Industrie angekommen", erklärt Sascha Wenzler, Bereichsleiter Formnext bei der Mesago, Stuttgart.

Neben 3D-Druckern auch Software und Nachberarbeitung

In diesem Jahr will er an die erfolgreiche Entwicklung der letzten beiden Jahre anknüpfen. Dazu baut er das Spektrum des Austellungsangebots entlang der Prozesskette aus. Neben den Maschinen und Materialien für die additive Fertigung sollen nun auch die Software und Postprocessing in den Fokus rücken. Zu Letzterem gehören beispielsweise die Pulverentfernung, Oberflächenbearbeitung oder Wärmebehandlung. ...

