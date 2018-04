Finnland hat die Genehmigung für den Bau der Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 erteilt. Die Zustimmungen anderer Regierungen stehen noch aus.

Finnlands Regierung hat grünes Licht für den Bau der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 gegeben. Die am Donnerstag erteilte Genehmigung für den Teilabschnitt in der finnischen Wirtschaftszone gelte allerdings unter Bedingungen, teilte das Wirtschaftsministerium in Helsinki mit. So müssten die Verantwortlichen "die Verletzlichkeit der Ostsee" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...