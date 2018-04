Der Ferienflieger Tuifly baut sein Angebot am Düsseldorfer Flughafen stark aus. Düsseldorf werde zur größten Station im eigenen Streckennetz, teilte die Fluggesellschaft am Donnerstag mit. Für das gesamte Jahr 2018 seien mehr als 6000 Starts und Landungen geplant, 26 Prozent mehr als im Vorjahr. Neu im Programm seien Ziele in Tunesien, Ägypten und auf Madeira.

Am größten nordrhein-westfälischen Airport seien jetzt sechs Maschinen von Typ Boeing 737-800 stationiert. Tuifly bietet in Düsseldorf 250 Arbeitsplätze. Nach dem Ende von Air Berlin haben auch andere Fluggesellschaften ihr Angebot in Düsseldorf aufgestockt./hff/DP/tos

