Der türkische Vizepremier Mehmet Simsek soll seinen Rücktritt erklärt haben. Simsek soll Erdogan bei der Geldpolitik widersprochen haben. Die Lira sank auf ein Rekordtief.

Recep Tayyip Erdogan verfolgt manchmal seine ganz eigenen Ansichten. Zum Beispiel bei der Geldpolitik: Der türkische Staatschef ist der Meinung, dass niedrige Leitzinsen nicht nur die Wirtschaft ankurbeln, sondern letztlich auch die Inflation senken würde. Ein Widerspruch zu zahlreichen ökonomischen Theorien.

Und ein Widerspruch zur herrschenden Meinung in der türkischen Regierung sowie der Top-Bürokratie des Landes. Einem Bericht der Tageszeitung Hürriyet zufolge soll der für die Wirtschaft zuständige Vize-Premierminister Mehmet Simsek seinen Rücktritt bei Erdogan eingereicht haben. Vorangegangen sei demnach anhaltende Kritik Erdogans an seinem Wirtschaftsfachmann und seinen ökonomischen Ansichten.

Der Sprecher Erdogans, Ibrahim Kalin, äußerte sich am Donnerstag in einer wöchentlichen Pressekonferenz zu den Vorwürfen. Gleich drei Fragen wurden ihm zu diesem Thema gestellt. Er hält die Berichte über Simseks Abgang für Mutmaßungen. Gleichzeitig vermied Kalin vorsichtig ein hartes Dementi zu den Rücktrittsgerüchten: "Das ist, im Moment, eine Behauptung." Am Nachmittag gab Simsek über Twitter bekannt, ...

