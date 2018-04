Mainz (ots) - Freitag, 6. April 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Nicola Albrecht, ZDF-Korrespondentin



Steigende Zuzahlung für Medikamente - Was Patienten wissen müssen Gefüllte Auberginen-Medaillons - Leckeres Rezept von Chefkoch Roßmeier Unterwegs auf einer Gesundheitsmesse - Gesundheit zu kaufen?



Freitag, 6. April 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Nuss-Nougat-Creme - Nur Zucker mit Geschmack? Expedition Deutschland: Otterberg - Leidenschaft für alte Motorräder Leben im Mittelalter - Raus aus dem Alltag



Freitag, 6. April 2018, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Jana Pareigis



Zukunft der Krankenhäuser - Gesundheitsminister Spahn im Gespräch Aufstand der Essenskuriere - Strampeln für den Mindestlohn Was blüht in NRW? - Europas größter Pflanzenproduzent



Freitag, 6. April 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte



Hafen, Sünderpunkte und Beate Uhse - Und Flensburg hat noch mehr zu bieten



Freitag, 6. April 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Michael Michalsky über Style - Buchveröffentlichung des Designers David Hasselhoff in Bremen - Interviewtermin zum Tourstart Shania Twain in Los Angeles - Sie kommt in Kürze nach Europa



Freitag, 6. April 2018, 23.25 Uhr



aspekte Moderation: Katty Salié und Jo Schück



Heilige Bilder vom Dach der Welt - Neuerscheinung zur Kunst Tibets Feedback macht süchtig - Wie unser Hirn auf Technik reagiert Punk gegen Rechts - "Feine Sahne Fischfilet" im Porträt Lina Meruane: "Rot vor Augen" - Roman über das Erblinden Unterwegs mit Bach - Eine Reportage aus Thüringen



Gäste: Bert te Wildt, Psychiater, Im Gespräch über Internetsucht Isabelle Faust und Kristian Bezuidenhout, Bachsonate für Violine und Cembalo



