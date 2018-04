Liebe Leser,

Wirecard konnte sich den Fliehkräften am Markt auch am Mittwoch nicht entziehen. Die Aktie setzte ein weiteres Mal zurück und könnte auf den ersten Blick damit schwächer geworden sein. Ist sie aber schwach? Nein, meinen Chartanalysten und errechnen ziemlich exakt eine Chance auf 15 % Kursgewinn aus. Denn: Die Kurse sind nun in einem charttechnischen Aufwärtstrend und können im Falle von Gewinnmitnahmen auf einen stabilen Boden vertrauen. 90 Euro gelten hier als Untergrenze, ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...