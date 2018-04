Der Handelsstreit zwischen den USA und China geht in die nächste Runde. Nachdem die USA weitere Maßnahmen gegen Peking forciert, holt China umgehend zum Gegenschlag aus: So will nun auch China bis zu 106 Produktgruppen mit einem Strafzoll belegen. Hierzu gehören vor allem Agrarprodukte oder auch Flugzeugteile. Wie ist die erneute Eskalation zu bewerten? Hat die erneute Eskalation tatsächlich das Potenzial das weltweite Wachstum abzuwürgen? Roland Hirschmüller von der Baader Bank bei Börse Stuttgart TV.