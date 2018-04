Baden-Baden (ots) - Mittwoch, 11. April 2018 (Woche 15)/05.04.2018



22.00 "mal ehrlich...wird Wohnen unbezahlbar?" Der SWR Bürgertalk mit Florian Weber



"Die Mieten steigen rasant, vor allem in den Städten. Die Nachfrage übersteigt das bezahlbare Angebot an Wohnraum immer stärker. Zum generellen Wohnungsmangel kommt hinzu, dass sich internationale Investoren "Betongold" kaufen und natürlich Gewinne sehen wollen. So werden Wohnungen immer häufiger luxussaniert und die alteingesessenen Mieter aus ihrem traditionellen Umfeld verdrängt.



Normalverdiener und Studenten sind die Hauptbetroffenen dieser Misere. Und gerade für Menschen, die kurz vor der Rente und damit vor drastischen Einkommenseinbußen stehen ist die Entwicklung eine besondere Belastung. Selber zu bauen ist für Normalbürger angesichts der ebenfalls explodierenden Grundstückspreise in Ballungsgebieten keine Alternative!



"mal ehrlich... wird Wohnen unbezahlbar?" heißt das Thema dieses Bürgertalks im SWR Fernsehen. Gäste sind neben vielen von Wohnungsnot Betroffenen die baden-württembergische Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), und Jutta Steinruck (SPD), Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen.



