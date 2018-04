Pixelverfolgung auf Geräten mithilfe der Ad-Schutzlösung von Inside Secure und der Plattform von Yospace zur Unterstützung von Herausgebern bei der Maximierung ihrer Erträge

Inside Secure(Paris:INSD)(Euronext Paris:INSD), das im Bereich von Sicherheitslösungen für mobile und vernetzte Geräte tätige Unternehmen, gab heute seine Kooperation mit Yospace bekannt, einem Innovator im Bereich Stream-Management, der sich auf serverseitige dynamische Ad-Einfügung in Live- und On-Demand-Streaming spezialisiert hat, um eine Lösung zu erstellen, die in der Lage ist, Tracking-Pixel auf den Geräten mithilfe der Ad-Schutz-Technologie von Inside Secure zu kontrollieren und somit disruptive Ad-Blocker wirkungsvoll zu umgehen.

Schätzungen einer von Ovum veröffentlichten Forschungsarbeit legen nahe, dass Herausgeber ohne eine Lösung zur wirkungsvollen Umgehung des Ad-Blockings bis zum Jahr 2020 einen Betrag in Höhe von 75 Mrd. US-Dollar einbüßen werden. Der innovative und von Inside Secure und Yospace entwickelte Ansatz zur zuverlässigen Rückverfolgung von Tracking-Pixeln von den Geräten wird den umfassenden Ad-Schutz signifikant verbessern. Gegenwärtig kann eine serverseitige Einfügung bereits Ad-Blocker umgehen, bleibt aber dennoch Bedrohungen ausgesetzt, wenn clientseitige Ad-Tracking-Pixel an die Ad-Server zurückgemeldet werden müssen. Und mit lediglich serverseitigem Schutz können Ad-Bestände nicht präzise beurteilt und gewichtet werden.

Die führende Ad Protect Lösung von Inside Secure bietet: Ad-Reporting-Integrität, die Ad-Blocker daran hindert, an die Betreiber zurückgemeldete Ad-Display-Informationen zu manipulieren; Ad-Display-Umsetzung sowohl für die serverseitige als auch clientseitige Ad-Einfügung, wobei die Nutzer informiert werden, dass Ad-Blocking-Apps vor der Betrachtung von Content entfernt oder Ad-Blocker stillschweigend umgangen werden müssen, sowie Ad-Blocker-KI, kontinuierliche Aktualisierung des Ad-Block-Schutzes, um die Betreiber künftig stets umfassend gegen Ad-Blocker-Hackerangriffe zu schützen.

Die folgenden Fähigkeiten ergänzen die signifikanten Vorteile der Server-Side Ad Insertion (SSAI) Plattform von Yospace: eine nahtlose Benutzererfahrung; eineindeutige Adressierbarkeit mit Echtzeiterfassung; Zuverlässigkeit und Größenvorteile, wenn Millionen von Ad-Aufrufen bei Unterbrechungen durchgeführt werden sowie die Möglichkeit der Einplanung unerwarteter Werbeunterbrechungen, die zu kritischen Zeitpunkten erfolgen können, wie beispielsweise bei der Unterbrechung einer Sportveranstaltung.

"Zahlreiche Vorteile sprechen für eine serverseitige Durchführung der Ad-Einfügung, nicht zuletzt aufgrund der Möglichkeit Ad-Blocker auf diese Weise umgehen zu können. Falls ein clientseitiges Tracking jedoch erkennbar bleibt, so sind die Werbeeinnahmen mit Risiken behaftet", so David Springall, Chief Technical Officer und Gründer von Yospace. "Unsere gemeinsame innovative Arbeit mit Inside Secure, einem der weltweit bekanntesten Namen im Bereich des Content-Schutze, wird den Sendeanstalten und Herausgebern die Sicherheit vermitteln, dass Ad-Ansichten exakt quantifiziert wurden."

"Die Partnerschaft mit Yospace zur erfolgreichen Monetarisierung ihrer wertvollen Vermögenswerte bildet einen bedeutenden nächsten Schritt für uns im Rahmen des umfassenden Schutzes des digitalen Ökosystems gegenüber Ad-Blockern", so Simon Blake-Wilson, Chief Operating Officer bei Inside Secure. "Wir sind äußerst erfreut über die Zusammenarbeit mit Yospace und die Nutzung ihrer fortschrittlichen Einfüge-Plattform, um eine clientseitige Lösung bieten zu können, die im Bereich des Ad-Schutzes disruptiven Charakter besitzt."

Diese Lösung wird im Rahmen der kommenden NAB-Konferenz ab dem 7. April in Las Vegas vorgestellt.

Über Inside Secure

Inside Secure (Euronext Paris INSD) ist im Bereich Sicherheitslösungen für mobile und vernetzte Geräte tätig. Das Unternehmen setzt sein gesamtes Know-how ein, um seinen Kunden Software-Technologien, Elemente des geistigen Eigentums (Silicon IP) und unverzichtbare Tools zum Schutz von Transaktionen, Ausweisdokumenten, Content, Anwendungen und Informationsaustausch zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen besitzt eine breite und lange Erfahrung in Fragen der Sicherheit und bietet vielfältige Hightech-Sicherheits-Technologien auf allen Ebenen und für alle Ansprüche des Marktes wie Netzsicherheit, Internet der Dinge und System-on-Chip-Sicherheit, Video-Content und Entertainment, mobile Zahlungslösungen und Bankdienstleistungen, Unternehmenslösungen und Telekommunikationsdienste. Die von INSIDE Secure entwickelte Technologie wird zum Schutz der Lösungen für ein breites Kundenspektrum eingesetzt. Hierzu zählen Service-Provider, Betreiber, Content-Anbieter, Integratoren von Sicherheitssystemen, Geräteproduzenten und Halbleiterhersteller. Weitere Informationen finden Sie unter www.insidesecure.com

Über Yospace

Yospace ist heute der weltweit führende Anbieter der Dynamic Ad Insertion Technologie. Seine serverseitige Lösung ermöglicht die Monetarisierung von Livestreams und On-Demand-Content auf eine Weise, die dem TV-Erlebnis entspricht, wobei sie die Anpassung der Werbung an die Interessen des individuellen Betrachters ermöglicht.

Yospace bedient die großen Sendeanstalten und Netzwerkbetreiber rund um den Globus, darunter DIRECTV in den USA, Sky Media, ITV, BT Sport, Channel 4 und STV in Großbritannien, Canal 13 in Chile, TV4 in Schweden, Seven West Media, The Nine Network und Network Ten in Australien.

www.yospace.com/nab18

