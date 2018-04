Die Schweiz hat die Auslieferung des wegen Diebstahl von Bankdaten verurteilten Bankers Herve Falciani beantragt. Falciani wurde am Mittwoch verhaftet.

Die Schweiz hat in Spanien die Auslieferung eines wegen Diebstahls von Kundendaten verurteilten ehemaligen Bankers beantragt. Das Schweizer Justizministerium habe am Donnerstag einen formellen Antrag zur Auslieferung von Herve Falciani übermittelt, erklärte ein Sprecher der Behörde. Falciani war am Mittwoch in Madrid verhaftet worden, nachdem die Schweiz einen internationalen Haftbefehl erlassen hatte. Einem Gerichtsdokument zufolge entließ ein spanisches Gericht Falciani am Donnerstag bereits wieder aus der Haft, ...

