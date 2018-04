Die europäische Bankenabwicklungsbehörde vermeldet zwar Fortschritte. Doch nach wie vor halten die Großbanken die Vorsorgevorschriften nicht vollständig ein.

Großbanken müssen auf das Schlimmste gefasst sein: die eigene Abwicklung. Denn wenn ein großes Institut unvorbereitet in die Pleite rutscht, dann drohen andere Geldhäuser und am Ende sogar das gesamte Finanzsystem mit abzustürzen. Diese schmerzvolle Erfahrung musste die EU nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers im Jahr 2008 machen.

Als Lehre daraus schuf die EU einen gesetzlichen Bankenabwicklungsmechanismus. Seitdem sind Europas Großbanken gehalten, für das eigene Ableben Vorsorge zu treffen. Sie müssen einen Abwicklungsplan ausarbeiten. Und sie sollen Kapital vorhalten, das im Abwicklungsfall sofort bei den Gläubigern des betroffenen Instituts eingezogen werden kann, um Verluste abzudecken - im Fachjargon Mrel genannt (Minimum Requirement for own Funds and eligible Liabilities). Diese gesetzlichen Abwicklungsvorschriften der EU gelten seit 2015.

Drei Jahre später werden sie immer noch nicht vollständig eingehalten. Die europäischen Großbanken würden aber Fortschritte machen, verkündete Elke König am Donnerstag. Die Chefin der EU-Abwicklungsbehörde (Single Resolution Board SRB) sagte, insgesamt 120 Institute müssten einen Abwicklungsplan vorlegen. Davon hätten es immerhin 100 inzwischen auch geschafft. Wieviel Mrel-Kapital die Banken bis jetzt aufgebaut haben, wollte oder konnte König nicht sagen.

Für insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...