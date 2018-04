Nach dem Blutbad zum Jahresauftakt hat sich der US-Dollar im Verhältnis zum Schweizer Franken spürbar erholt. Auftrieb gab vor allem der Fehlausbruch bei 0,9260, woraufhin das Devisenpaar anschließend postwendend die Wende vollzogen hatte und zurück über das Jahrestief ... The post USD/CHF hält Schlüssel für weitere Kursgewinne in der Hand appeared first on ActivTrades. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...