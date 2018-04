Liebe Leser,

Netflix hat in den vergangenen Tagen etwas eingebüßt. Dennoch könnte die Aktie in den kommenden Wochen sogar einen neuen Rekord aufstellen, meinen die charttechnischen und auch die technischen Analysten. Auch der Rücksetzer am Mittwoch spricht nicht unbedingt dagegen, schließlich geht es an diesem Donnerstag schon wieder kräftig nach oben. Im Detail: Die Aktie konnte einen kleinen Verlust mühelos verkraften. Noch immer notiert der Wert im klaren charttechnischen Aufwärtstrend. ... (Frank Holbaum)

