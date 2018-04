Alles in allem versprach das Ganze ein spannender Termin zu werden, als ich mich an einem grauen und nasskalten Februartag auf den Weg machte, den neu ausgestatteten Raum 404 in der Abteilung für Elektro- und Informationstechnik zu begutachten. Ich sollte nicht enttäuscht werden.

Ein Filmteam war auch dabei, um - wie sich später herausstellte - einen Imagefilm zu drehen: 70 Jahre Internationale Handwerksmesse in München und die Macher von der Firma »Media Box TV« aus München pickten sich dazu als Kulisse die Meisterschule heraus.

Beweggründe für den Umbau

H.-J. Schulmeister: Zunächst war uns als Schule wichtig, welche Themen der Digitalisierung in Zukunft eine tragende Rolle haben werden. Wohlgemerkt, wir denken dabei nicht nur an Digitalisierung 4.0, sondern an Wirtschaft 4.0, weil dort das Handwerk mit einbezogen ist und das war uns natürlich wichtig. So haben wir uns schon vor mehr als drei Jahren überlegt, wie kann man einen Raum, der funktional ist, für die Zukunft aufstellen?

B. Bernlochner: So wollten wir auch und gerade die Energie- und Gebäudetechniker für die Themen »Überwachung« und »AAL« sensibilisieren und ausbilden sowie letztendlich im Bereich Smart Home, wobei hier der Begriff schon durch die Medien etwas überstrapaziert ist. Dennoch wird dies aber in den nächsten Meisterprüfungen Thema sein, also weg ...

