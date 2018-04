Für die Funktionsüberprüfung und Abnahmemessungen der strukturierten Datenverkabelungssysteme kann der Installateur auf verschiedene Mess- und Prüfgeräte zurückgreifen, die über den Leistungsumfang eines Verifizierers, d.?h. Verdrahtungstesters, hinausgehen. Hier unterscheidet man drei Arten von Testern: Qualifizierer (Bild 1), Transmission-Tester und Zertifizierer. Am oberen Ende des Leistungsspektrums führen Kabelzertifizierer, wie der Lantek des Herstellers Ideal Networks, bei hohen Frequenzen umfassende Messungen an den elektrischen Parametern eines Verkabelungssystems aus, um sicherzugehen, dass es den Anforderungen der Normen ISO 11801 I TIA-568 gerecht wird. Bis Mitte der 2000er Jahre waren Zertifizierer und Verifizierer die einzigen Optionen, die dem Installateur zum Testen von LAN-Kabeln zur Verfügung standen.

Etwa um 2004 herum kam ein neue Art von Testern auf den Markt, die den Installateuren die Möglichkeit bot, ihre Installation zu dokumentieren, wenn kein Zertifizierer benötigt wurde, um Testberichte zum Durchsetzen von Gewährleistungsansprüchen zu erstellen. Die TIA/ISO-Verkabelungsnormen definieren die Messungen, die Gut/SchlechtGrenzwerte und die Genauigkeitsanforderungen für Zertifizierer beim Testen der verschiedenen Verkabelungsklassen, wie Klasse 5, 5e und 6 bei den ISO-Normen. Im Unterschied zu den Zertifizierern legten die Normen bei der Verkabelung von Bürogebäuden für diese neuen Tester jedoch keine Parameter fest. Das Wort »Qualifizierung« wurde erstmals mit der Veröffentlichung der TIA-570-B in einer Norm genannt. Hierbei handelt es sich jedoch um eine Norm für Wohngebäude und der Abschnitt zur Testausführung ist im Vergleich zur Normenreihe 568 recht vage.

Aussagen in der Norm TIA-570-B

»Die Kabelqualifizierung testet die Verkabelung, um zu bestätigen, dass bestimmte Netzwerktopologien, wie 7000BASE-T, 700BASE-T und FireWire, in dem Kabelsystem funktionieren. Die Kabelqualifizierung ist mit der in der Verkabelung installierten Netzwerktechnik oder mit einem Qualifizierungstester auszuführen.«

Weitere Erläuterungen zur Qualifizierung werden nicht gegeben. Diese ungenaue Festlegung öffnete das Tor für neue Arten von Testern, deren Leistungsumfang den der Verifizierer übersteigt, die aber nicht den Anforderungen eines Zertifizierers genügen. Der Rest obliegt dem Hersteller, der entscheidet, wie sein Produkt ein Kabel »qualifizieren« soll. ln der Folge gibt es verschiedene Qualifizierer zu kaufen, die nicht die gleichen Parameter messen oder melden und die unter Umständen für die gleiche Kabelstrecke vollkommen unterschiedliche Ergebnisse ausgeben.

Eine Norm legt einen Regelsatz fest, der es unterschiedlichen Unternehmen erlaubt, Produkte herzustellen, die miteinander einsetzbar sind oder die gleichen Funktionen bieten. Die Zertifizierer unterschiedlicher Markenhersteller, die die Anforderungen der ISO/IEC/TIA-Norm erfüllen, geben im direkten Vergleich auf der gleichen Kabelstrecke auch die gleichen Ergebnisse aus. Nur wenn ein Qualifizierer die Tests nach einer Norm ausführt, kann sich der Anwender daher sicher sein, dass die Messergebnisse mit denen anderer Tester vergleichbar sind. Der Grund, warum diese alternative und doch nicht exakt definierte Testmethode in der Norm TIA-570-B enthalten ist, besteht darin, dass Leistungsprüfungen an Verkabelungen in Wohngebäuden für bandbreitenintensive Anwendungen gefördert werden sollten, ohne dass ein solcher Installateur gezwungen ist, einen teuren Zertifizierer zu kaufen, der die Anforderungen der Norm IS0-11801/TIA-568 erfüllt.

Als Alternative haben manche Unternehmen daher eine Technologie eingeführt, die beim Testen von Weitverkehrsnetzen (WAN) üblich ist. Daten-Transmission-Tests oder kürzer Transmission-Tests verkörpern eine bewährte Testmethode, die den Vorteil bietet, dass die Gut/Schlecht-Kriterien in einer Norm definiert sind, so dass diese Tester aussagekräftige Messergebnisse liefern. Das ist ein großer Unterschied zu den nicht standardbasierten Testberichten, bei denen die Messungen, Messkriterien und Gut/Schlecht-Grenzwerte entweder nicht vorgegeben sind oder nicht auf eine in der Branche anerkannte Testmethode zurückgeführt werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...