Martinsried - Die MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) gab heute bekannt, dass Ländergesellschaften ihres Lizenzpartners Janssen gemeldet haben, das Tremfya(R) (Guselkumab) für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Form von Schuppenflechte (Plaque-Psoriasis) in Brasilien und Australien zugelassen wurde, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung.

