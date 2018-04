Um 32 Prozent ist die installierte Photovoltaik-Leistung IRENA zufolge im vergangenen Jahr gewachsen, auf fast 400 Gigawatt weltweit. Die Windenergie konnte nur um zehn Prozent zulegen, alle Erneuerbaren zusammen nur um rund acht Prozent. Der große Erfolg für die Photovoltaik geht vor allem auf die Kostensenkungen in den vergangenen Jahren zurück.Bis zum Ende des Jahres 2017 stieg die weltweite Erzeugungskapazität für erneuerbare Energien um 167 Gigawatt auf insgesamt 2179 Gigawatt. Dies entspricht in etwa einem Wachstum von acht Prozent, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten neuen Daten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...