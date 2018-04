Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . In dieser Woche gehe ich auch 1x mehr zum Wirten, nämlich das Menü für unseren nächsten Stammtisch planen, dieser wird am 4.5. stattfinden und zwar von 14:30 bis 17:00, natürlich indoor. Da werden wir den nächsten Step beim Börse Social Network Club tun und das Diskussionsboard offiziell eröffnen, vielleicht ist es schon vorher online. Mit uns austauschen vor Ort in Wien (Location dann in der Einladung per Mail an die zahlenden Abonnenten) werden sich u.a. Heiko Thieme (Legende), Ulrich Brockmann (Fielmann), Manuel Taverne (FACC), Katharina Löckinger (European Lithium) und Peter Heinrich (Börsenradio). Freue mich sehr darauf. Ist für Abonnenten von entweder...

Den vollständigen Artikel lesen ...