Invest 2018: Treffpunkt für das Who is Who der nationalen und internationalen Anlageszene

Schon seit dem Jahr 2000 trifft sich auf der "Invest" in Stuttgart regelmäßig das Who is Who der nationalen und internationalen Anlageszene - und jetzt am 13. und 14. April zum nunmehr 19. Mal. An den beiden Messetagen widmet sich die Leitmesse mit Kongress für Finanzen und Geldanlage den Herausforderungen der Zukunft, klärt auf und bietet ihren Besuchern vielfältige Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch untereinander sowie mit bekannten Finanzexperten - 2017 nutzen rund 12.000 Besucher diese Gelegenheit.

Bildquelle: Messe Stuttgart

In diesem Jahr laden dazu 140 Aussteller an ihren Ständen ein. Zu den Anbietern der Invest gehören Banken, Online-Broker, Wertpapierhändler, Fondsgesellschaften und börsennotierte AGs. Hinzu kommen die einschlägigen Medien und Börsenbriefe, diverse Vertreter aus dem Edelmetallhandel und der ein oder andere Exot. Knapp 300 Veranstaltungen runden das Informationsangebot der Invest ab: verschiedene Themenparks, interessante Fach- und Firmenvorträge, Workshops und hochkarätig besetzte Diskussionen zu aktuellen Anlagethemen - flankiert von vielen bekannten aber auch einigen neuen Formaten auf den fünf Hauptbühnen.

