Der US-Ölriese ConocoPhillips (WKN:575302) hat in den letzten Jahren sein Portfolio reduziert. Der Erlös aus diesen Verkäufen hat die Bilanz des Unternehmens deutlich gestärkt und es ermöglicht, ein Aktienrückkaufsprogramm zu starten. Diese Wachstumstreiber trugen seit dem Start der Transformationsinitiative im November 2016 zu einem Kursgewinn von fast 30 % bei.



Während sich die meisten Investoren auf die Vermögenswerte konzentriert haben, die das Unternehmen verkauft hat, ist es erwähnenswert, dass ConocoPhillips in diesem Jahr auch mehrere Öl- und Gasvermögenswerte gekauft hat - Käufe, die seine Positionen in zwei Kernbereichen gestärkt und sein Potenzial erhöht haben. Diese weniger beachteten Schritte könnten sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...