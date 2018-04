Ergebnisse der ordentlichen und ausserordentlichen Generalversammlungen 2018



Lainate - 5. April 2018 - Cassiopea SpA (SIX: SKIN), eine Spezialitäten-Pharmafirma, deren innovative und differenzierte Dermatologieprodukte sich in der klinischen Entwicklung befinden, gibt die Ergebnisse der ordentlichen und ausserordentlichen Generalversammlungen 2018 bekannt, welche heute in Lainate, Mailand (Italien) durchgeführt wurde. Gegen 53,2 Prozent von Cassiopea's gesamtem Kapital im Umfang von 10.000.000 Aktien waren an der GV vertreten.

An der ordentlichen Generalversammlung genehmigten die Aktionäre des Unternehmens die Jahresrechnung 2017 per 31. Dezember 2017, wählten folgende Kandidaten als Mitglieder des Verwaltungsrates: Jan de Vries (amtierend, nicht-exekutiv, unabhängig), Pierpaolo Guzzo (amtierend, nicht-exekutiv, unabhängig), Oyvind Bjordal (amtierend, nicht-exekutiv, unabhängig), Diana Harbort (amtierend, exekutiv) und Maurizio Baldassarini (neu, nicht-exekutiv, unabhängig), und ernannten die Prüfungsgesellschaft BDO Italia S.p.A als unabhängige Buchprüfer. Die Tagesordnung enthielt keine weiteren Traktanden.

An der ausserordentlichen Generalversammlung genehmigten die Aktionäre des Unternehmens die Kapitalerhöhung um 10%, von EUR 10'000'000 auf EUR 11'000'000.

Über Cassiopea

Cassiopea SpA ist eine Spezialitäten-Pharmafirma mit Produkten im Entwicklungsstadium und spezialisiert auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von innovativen und differenzierten medizinischen Dermatologieprodukten. Die Gesellschaft fokussiert aktuell auf die topische Behandlung von Akne, androgenetische Alopezie und Genitalwarzen. Die vier proprietären klinischen Kandidaten stellen auf drei neue Wirkstoffe ("NCE") ab. Diese richten sich an bisher unerfüllte medizinische Bedürfnisse und stellen signifikante Opportunitäten im medizinischen Dermatologiemarkt dar, f?r welche die Gesellschaft die weltweiten Rechte besitzt. Die Gesellschaft plant, die Produkte nach deren Zulassung in den USA direkt und im Rest der Welt mit geeigneten Partnern zu vermarkten. Für zusätzliche Informationen über Cassiopea besuchen Sie unsere Homepage: (www.cassiopea.com: http://www.cassiopea.com).

Finanzkalender

Halbjahresbericht 2018 24. Juli 2018

Kontakt:

Dr. Chris Tanner, CFO und Head of Investor Relations

Tel: +39 02 868 91 124

Some of the information contained in this press release may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Cassiopea has no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.