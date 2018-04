Von Claudio Kummerfeld

Die Deutsche Bank dargestellt durch ihren Sanierungschef John Cryan betont zwar in den letzten Jahren immer wieder (sinngemäß gesprochen), dass man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt habe. Man wollte das echte reale Bankgeschäft stärken usw. Dass dies eher Worthülsen sind, erkennt man schon am massiven Abbau des Filialnetzes im letzten Jahr. Verkauft wurde dieser Schritt mit den Kunden, die ja angeblich all die Filialen nicht mehr in diesem Umfang benötigen würden.

Die Deutsche Bank und ihre glorreichen Investmentbanker

Dass die Deutsche Bank ohne die Milliarden-Boni für ihre Investmentbanker statt einem Milliarden-Minus letztes Jahr sogar einen Gewinn für die Aktionäre produziert hätte, hatten wir vor Kurzem schon angesprochen. Das zeigt, dass die Investmentbanker das Problem der Bank sind. Ohne sie hätte das normale langweilige Kerngeschäft der Bank fast gar keine Risiken mehr, dafür aber kleine stabile Erträge (vereinfacht ausgedrückt).

Aber den Gedanken bekommt man offenbar nicht mehr aus den Köpfen der "Star-Banker" heraus, selbst zehn Jahre nach der Finanzkrise nicht. Investmentbanking ist sexy, das braucht man, das bringt die (angeblich) dicken Profite. Eigentlich sollte John Cryan aufräumen. Aber er macht offenbar das Gegenteil, und rechtfertigte die neuen angehobenen Boni damit, dass man ja die Elite, die Talente halten müsse. Aber warum? Die Investmentbanker halten zu müssen, wird zu einer Art Fetisch. Erklären kann man das "normalen" Menschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...