Der in Geldnöten steckende Deutsche-Bank-Großaktionär HNA erwägt den Verkauf seiner Anteile am US-Hotelriesen Hilton . Es könnten einige oder gar alle der momentanen Anteile in Höhe von 26 Prozent beziehungsweise 82,5 Millionen Aktien verkauft werden, teilte der chinesische Mischkonzern in einer Börsenmitteilung vom Donnerstag mit. Der Zeitplan möglicher Verkäufe, die Milliarden in die Kassen der Chinesen spülen könnten, hänge von den jeweiligen Marktbedingungen ab.

Der Aktienkurs von Hilton reagierte zwischenzeitlich mit einem Kursrückgang um bis zu 3 Prozent, glich die Verluste aber schnell wieder aus. HNA war erst 2017 mit 6,5 Milliarden Dollar bei Hilton eingestiegen. Inzwischen arbeitet das hochverschuldete chinesische Unternehmen aber mit Hochdruck daran, Geld in die Kassen zu bekommen und soll Verkaufserlöse von insgesamt rund 100 Milliarden Yuan (15,9 Milliarden Dollar) im ersten Halbjahr anstreben.

Bereits im März hatte HNA seine Anteile an zwei zuvor vom Hilton-Konzern ausgegliederten Ablegern für zusammen 2,34 Milliarden Dollar verkauft. Würde es nun seine Hilton-Anteile zum aktuellen Kurs loswerden, würden zusätzliche 2,35 Milliarden Dollar in die Kassen gespült.

Anfang 2017 war HNA groß bei der Deutschen Bank eingestiegen, hat seine Beteiligung aber in diesem Jahr bereits mehrfach leicht gesenkt. HNA steht unter Druck, nachdem der Konzern in den vergangenen Jahren Milliarden an Dollar für Beteiligungen und Immobilien ausgegeben hat. Beobachter befürchten, dass sich das Unternehmen durch die zahlreichen Übernahmen verhoben haben könnte./tos/jha/

ISIN DE0005140008 US43300A1043

AXC0215 2018-04-05/18:03