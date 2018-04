Am Donnerstagmorgen notieren die Papiere von Adidas oberhalb der 200-Euromarke. Für Chartisten ein wichtiger Sprung nach vorne, denn jetzt kann das Allzeithoch bei 202,10 Euro angegangen werden. Ein nachfolgender Ausbruch nach oben dürfte den Kursanstieg verstärken. Was Anleger jetzt wissen müssen, was bei dem Papier jetzt drin ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...