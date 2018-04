ZÜRICH (Dow Jones)--Mit kräftige Gewinnen ist die Börse in der Schweiz am Donnerstag aus dem Handel gegangen. Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen Amerika und China hatten bereits am Vorabend die Wall Street gestützt. US-Handelsminister Wilbur Ross hatte dem Fernsehsender CNBC gesagt, er rechne trotz der aggressiven Handelsstreitigkeiten mit China damit, dass sich beide Länder schlussendlich auf ein Abkommen verständigen werden. Damit sind die jüngsten Ängste über einen verschärften weltweiten Protektionismus zunächst einmal gedämpft worden. Die USA und China dürften in den kommenden sechs Monaten auf dem Verhandlungswege versuchen, ihre Differenzen zu überwinden. Das trieb die Börsen weltweit nach oben. Der SMI gewann 2,2 Prozent auf 8.743 Punkte. Alle 20 SMI-Werten schlossen mit Gewinnen. Umgesetzt wurden 56,14 (zuvor: 65,51) Millionen Aktien.

Vor allem die zurückgebliebenen Werte erholten sich. So legten ABB 3,6 Prozent zu und Lonza 4,3 Prozent. Beide liegen seit Jahresbeginn deutlich hinter dem SMI. Auch Bankenwerte waren gesucht. Credit Suisse stiegen um 2,8 Prozent und UBS um 3 Prozent. Novartis führte die defensiven Schwergewichte mit einem Aufschlag von 2,4 Prozent an. Nestle gewannen 1,9 Prozent und Roche 2 Prozent.

Swatch bauten ihre jüngste Rally weiter aus und stiegen um 2,9 Prozent. Der Luxusgüterkonzern profitiert von einer Reihe freundlicher Analystenstimmen. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie über 8 Prozent im Plus, während der SMI knapp 7 Prozent verloren hat.

Die in den vergangenen Wochen und Monaten massiv gestiegene Aktie der Schweizerischen Notenbank (SNB) wartete mit wilden Kursbewegungen auf. Zunächst schoss der Kurs um rund 10 Prozent weiter nach oben auf 9.760 Franken, stürzte dann aber ab und lag schließlich 11 Prozent niedriger als am Vortag bei 7.720 Franken. Marktteilehmer sehen hinter den Kursausschlägen keine rationalen Erklärungen. Zur SNB, einer von nur wenigen börsennotierten Zentralbanken, gebe es keine Neuigkeiten

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 05, 2018 11:38 ET (15:38 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.