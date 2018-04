zu Teil 5: Potentialverschleppung in Erdungsanlagen

Bis jetzt haben wir uns intensiv damit auseinander gesetzt, welche Folgen Ströme durch die Erde haben und welche Gefahren in Form unzulässiger Berührungs- und Schrittspannungen daraus resultieren können. Lassen sich bei gegebenen Konstellationen diese Spannungen nicht vermeiden, müssen wir in der elektrischen Anlage gezielte Maßnahmen anwenden, diese Spannungen auf ein vertretbares Maß zu reduzieren. Im Kern gilt: »Alles was nicht sicher getrennt werden kann, wird leitend miteinander verbunden.« So plakativ dieser Satz auch klingt, es steckt doch eine sehr wahre Aussage darin.

Die Maßnahmen, die wir, bei gegebener Anlage, anwenden sind

Potentialausgleich sowie

Potentialsteuerung.

Potentialausgleich

Unter Potentialausgleich verstehen wir das »Herstellen elektrischer Verbindungen zwischen leitfähigen Teilen, um Potentialgleichheit zu erzielen«, so die Aussage in der DIN VDE 0100-200.

Der Gedanke ist naheliegend. Werden leitfähige Teile leitend miteinander verbunden, kann zwischen ihnen maximal das Potential auftreten, welches sich aus dem Ausgleichsstrom durch die Verbindung und ihrer Impedanz ergibt. Wir kennen den Potentialausgleich als Schutzpotentialausgleich über die Haupterdungsschiene aus der Gebäudeinstallation. Dort werden alle in das Gebäude eingeführten, leitfähigen Teile, welche das Potential einer fernen Erde führen können, mit der örtlichen ...

