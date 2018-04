Zürich - Nach zuletzt deutlichen Einbussen hat der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag zu einer kräftigen Gegenbewegung angesetzt. Der Leitindex SMI rückte - von guten Vorgaben aus den USA befeuert - bereits früh ein erstes Mal bis auf die Marke von 8'700 Punkten vor und konnte sich zum Handelsende hin über dieser Schwelle festsetzen. Besonders stark erholten sich einige Zykliker, doch auch die Papiere der Grossbanken und jene der Pharmaschwergewichte Novartis und Roche lagen am Ende mit zwei Prozent und mehr im Plus.

Grund für die freundliche Tendenz an den Finanzmärkten weltweit waren Signale einer Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Der Handelskrieg sei aber noch nicht vom Tisch, warnte ein Händler. Während das Weisse Haus tags zuvor Verhandlungsbereitschaft signalisierte, zeigte sich China weiter kampfbereit. Davon liessen sich Käufer und Schnäppchenjäger am Donnerstag allerdings nicht abhalten. Am Freitag richtet sich dann der Blick auf die Publikation des Arbeitsmarktberichts März in den USA.

Bis Börsenschluss stieg der Swiss Market Index (SMI) um 2,21% auf 8'742,60 Punkte in die Höhe und lag damit auf Tageshöchstniveau. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann sogar 2,33% auf 1'433,23 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 2,13% auf 10'202,03. Alle 30 wichtigsten Titel schlossen den Handel im Plus ab.

