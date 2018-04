DAX wie im Rausch. Nur eine Momentaufnahme?

So schnell kann es gehen. Der gestrige Schlussspurt an der Wall Street und die Aussicht auf eine Entspannung im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit ließ den DAX am heutigen Donnerstag um mehr als 2 Prozent in die Höhe schießen. Es stellt sich jedoch erneut die Frage nach der Nachhaltigkeit dieser Erholung.

Das war heute los. Am deutschen Aktienmarkt herrschte einmal mehr große Erleichterung. Der DAX ließ die psychologisch wichtige 12.000-Punkte-Marke hinter sich und kletterte sogar über 12.200 Zähler. Dabei wird die Stimmung am Markt derzeit wesentlich von den Entwicklungen im Handelsstreit zwischen China und den USA bestimmt. Zuletzt waren versöhnliche Töne zu hören. Doch wie wir in den vergangenen Tagen sehr gut sehen konnten, können rasch neue Strafzölle angekündigt werden, was die Stimmung wiederum ins Negative kippen lassen würde.

Das waren die Tops & Flops. Einen besonders guten Tag erwischte heute die Lufthansa-Aktie (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125). Sie konnte zeitweise Kurszuwächse von mehr als 4 Prozent verbuchen. Nachdem das Papier der Kranich-Airline im Vorjahr noch der mit Abstand stärkste DAX-Performer war, verlief das Jahr 2018 bisher deutlich weniger rund.

