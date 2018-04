Calhoun, Georgia (ots/PRNewswire) - Sie sind zum Zuhören an der Telefonkonferenz von Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) anlässlich der Veröffentlichung des Quartalsberichts für das 1. Quartal 2018 am Donnerstag, dem 26. April 2018 eingeladen, die am Freitag, dem 27. April 2018 um 11:00 Uhr Eastern Time (USA) live auf dem Internet übertragen wird.



Was? Telekonferenz von Mohawk Industries, Inc. zum Quartalsbericht für das 1. Quartal 2018 Wann? 27. April 2018 11:00 Uhr Eastern Time (USA) Wo? www.mohawkind.com Wählen Sie "Investor Information" Wie? Live auf dem Internet: Schalten Sie sich einfach über die obige URL im Internet zu. Oder: Live-Konferenzgespräch: Tel.: 1-800-603-9255 (USA/Kanada) Tel.: 1-706-634-2294 (international) Tel.: 1-253-237-1879 (international) Konferenz-ID: 6659539



Mohawk Industries ist der weltweit führende Hersteller von Bodenbelägen, der mit seinen Produkten Wohn- und Gewerberäume in der gesamten Welt verbessert. Mohawks vertikal integrierte Herstellungs- und Vertriebsprozesse bieten Wettbewerbsvorteile bei der Produktion von Teppichen, Vorlegern, Keramikfliesen sowie Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Unsere branchenführenden Innovationen führen zu Produkten und Technologien, die unsere Marken am Markt differenzieren und alle Anforderungen bei Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken, darunter American Olean, Daltile, Durkan, Karastan, IVC, Marazzi, Mohawk, Pergo, Quick-Step und Unilin, zählen zu den bekanntesten der Branche. Im vergangenen Jahrzehnt hat sich Mohawk von einem rein amerikanischen Teppichhersteller zum weltgrößten Unternehmen für Bodenbeläge mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Kanada, Europa, Indien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den Vereinigten Staaten entwickelt.



Falls Sie nicht live zuhören können, bleibt der Webcast auf der Investor-Relations-Website von Mohawk Industries, Inc. bis zum 27. Mai 2018 abrufbar. Eine Aufzeichnung der Telekonferenz ist ebenfalls bis zum 27. Mai 2018 über die Telefonnummern 1-855-859-2056 (USA/Kanada) oder 1-404-537-3406 (international/örtlich) verfügbar. Bitte geben Sie die Konferenz-ID 6659539 ein.



Pressekontakt: Mohawk Industries, Inc. Frank H. Boykin Chief Financial Officer 706-624-2695