Medienmitteilung

5. April 2018

Beschlüsse der Generalversammlung vom 5. April 2018

169 Aktionäre nahmen an der heutigen ordentlichen Generalversammlung in Zürich teil. Insgesamt waren 33'244'693 Aktien bzw. 72.48% des Aktienkapitals vertreten. Allen Anträgen des Verwaltungsrats wurde zugestimmt. Unter anderem wurde Folgendes beschlossen:

Dividendenausschüttung von CHF 3.40 brutto pro Aktie für das Geschäftsjahr 2017. Die Barauszahlung erfolgt ab 11. April 2018 (Zahlungsdatum), mit ex-Datum am 9. April 2018.

Annahme des Vergütungsberichts und Genehmigung der maximalen Gesamtbeträge der Vergütungen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung.

Wiederwahlen von Dr. Luciano Gabriel als Präsident des Verwaltungsrats und aller übrigen sechs bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der vier bisherigen Mitglieder des Vergütungsausschusses (jeweils 1-jährige Amtsdauer).

Wiederwahlen von Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018, und Proxy Voting Services GmbH, Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine 1-jährige Amtsdauer.

Der Vergütungsausschuss und das Audit Committee bestehen aus den Herren Prof. Dr. Peter Forstmoser (Vorsitz), Adrian Dudle, Nathan Hetz und Josef Stadler; der Nominationsausschuss aus Herrn Josef Stadler (Vorsitz), Frau Corinne Denzler und Herrn Adrian Dudle.

Weitere Informationen

Giacomo Balzarini, CEO · Tel. +41 (0)44 625 59 59 · Mobile +41 (0)79 207 32 40

Vasco Cecchini, CCO · Tel. +41 (0)44 625 57 23 · Mobile +41 (0)79 650 84 32

Agenda

Publikation Q1 2018 · 8. Mai 2018

Publikation H1 2018 · 17. August 2018

Publikation Q1-Q3 2018 · 13. November 2018

Ordentliche Generalversammlung 2019 · 4. April 2019

PSP Swiss Property - führendes Schweizer Immobilienunternehmen

PSP Swiss Property besitzt ein Immobilienportfolio im Wert von CHF 7.2 Mrd. in den wichtigsten Schweizer Wirtschaftszentren und weist einen Börsenwert von CHF 4.2 Mrd. aus. Die 86 Mitarbeitenden verteilen sich auf die Standorte Genf, Olten, Zug und Zürich. PSP Swiss Property ist seit März 2000 an der Schweizer Börse, SIX Swiss Exchange, kotiert (Symbol: PSPN, Valor: 1829415, ISIN CH0018294154).