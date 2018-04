London - Die Börsen Europas haben am Donnerstag ein Kursfeuerwerk erlebt. Angetrieben von einer erneut sehr starken Wall Street sowie gestützt vom schwächelnden Eurokurs ging es für den EuroStoxx 50 letztlich um 2,68 Prozent auf 3429,95 Punkte hoch. Somit knüpfte der Leitindex der Eurozone nach zwei Tagen mit moderaten Verlusten wieder an seine vorangegangene Erholung an. Ende März noch war er auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr gesackt.

