Liebe Leser,

Dialog Semiconductor ist lange Zeit eine attraktive Aktie gewesen. Jetzt dürfte sie vor allem für Short-Investoren von Interesse sein. Denn der Wert hat am Mittwoche weitere 2 % verloren und entfernt sich immer mehr vom rettenden Ufer. Am Donnerstag geht es in einem stark bullischen Gesamtmarkt nur leicht bergauf. Ganz wichtig: Wer long investieren möchte, sollte genau eine Grenze beachten. Konkret: 20 Euro sind die Obergrenze, die den Aufwärtstrend aus charttechnischer Sicht ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...