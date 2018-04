Liebe Leser,

die Stabilisierung bei Nordex setzt sich auch am Donnerstag fort: Nachdem die Aktie am Mittwoch vom verstärkten Engagement des Großaktionärs Jan Klatten profitiert hatte, legte der Konzern am Donnerstag mit erfreulichen Auftragszahlen selbst nach.

So teilte Nordex im Rahmen einer Pressenachricht mit, dass der Auftragseingang während des ersten Jahresviertels auf etwa 1 Gigawatt gesteigert werden konnte. Zum Vergleich: Im Vorjahresquartal hatte man lediglich ein Volumen ... (Marco Schnepf)

