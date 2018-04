Gestoppte bzw. gedrehte Serien: AT&S +7,21% auf 22,3, davor 4 Tage im Minus (-9,17% Verlust von 22,9 auf 20,8), AMS +4,41% auf 99,34, davor 4 Tage im Minus (-15,43% Verlust von 112,5 auf 95,14), Wolford +0,72% auf 13,9, davor 4 Tage im Minus (-4,83% Verlust von 14,5 auf 13,8), Sanochemia +0,88% auf 2,28, davor 4 Tage im Minus (-11,02% Verlust von 2,54 auf 2,26), Goldbarren (1oz, philoro) -1,07% auf 1109,6, davor 3 Tage im Plus (1,54% Zuwachs von 1104,6 auf 1121,6), Gold Krugerrand 1/1 -1,09% auf 1114,8, davor 3 Tage im Plus (1,58% Zuwachs von 1109,6 auf 1127,1), Goldbarren (100g, philoro) -1,07% auf 3523, davor 3 Tage im Plus (1,57% Zuwachs von 3506 auf 3561), Gold Känguru 1/1 -1,1% auf 1110,5, davor 3 Tage im Plus (1,58% Zuwachs von 1105,3 auf 1122,8), Gold Philharmoniker...

